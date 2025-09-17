Raccordo autostradale chiusura notturna per la lavori alla segnaletica verticale

Anas ha programmato ulteriori lavorazioni per il ripristino e l'implementazione della segnaletica verticale, nell'ambito dei lavori di riqualificazione del Raccordo autostradale 8 'Ferrara-Porto Garibaldi'. Al fine di creare il minor impatto possibile sulla circolazione stradale i lavori saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it