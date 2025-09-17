L’incontro con l’autrice Alessia Piperno al Piazzale degli Alpini per “Librai per un anno”, il nuovo appuntamento con il ciclo d’incontri “Viaggi. in tazza. Racconti di viaggio” a Bottanuco, lo spettacolo “La Speranza” a Ciserano per deSidera Bergamo Festival e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 17 settembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. Si tratta della prima esposizione collettiva di gres art 671: parla di guerra, di umanità, di popoli e di emozioni, di storia e di attualità, sostenendo l’urgenza della pace. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Racconti di viaggio, libri e deSidera Festival: cosa fare stasera a Bergamo e provincia