raccolti nella cena benefica organizzata dal gruppo belini frizzanti fondi per curare il piccolo damiano

Tifosi aquilotti ancora una volta protagonisti sul fronte della solidarietà. Ben 150 i partecipanti alla cena benefica organizzata dal gruppo Belini Frizzanti, nell’area hospitality del ‘Picco’, per raccogliere fondi in aiuto della famiglia di Damiano, un bambino che abbisogna di cure costose. I supporter della Curva Ferrovia, Gruppo Bullone, gruppo Bireta, Fantele del Picco e, naturalmente, Belini Frizzanti, si sono ritrovati, martedì sera, nel cuore dello splendido stadio di viale Fieschi per una serata a tinte bianche, impreziosita dalla partecipazione dei giocatori dello Spezia Francesco Cassata e Gabriele Artistico, dall’ad Andrea Gazzoli e da Nicolò Peri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

