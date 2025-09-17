Qui Union Brescia da promozione L’ostacolo Giana per sognare ancora
L’Union Brescia è al lavoro su più fronti per proseguire nel momento felice. Sul campo mister Diana ed i suoi giocatori sono concentrati sulla sfida interna di domenica con la Giana. Le due contendenti si sono già affrontate ad agosto nel Triangolare di Desenzano. In quell’occasione si sono imposti 2-0 i milanesi, ma in quel periodo i biancazzurri erano in fase di costruzione. Da allora molte cose sono cambiate, Balestrero e compagni hanno inanellato tre vittorie di fila e puntano al poker con la compagine di Gorgonzola, sostenuti dai 5700 tifosi bresciani che hanno sottoscritto l’abbonamento. Col passare delle partite crescono le ambizioni dell’Union Brescia che, grazie anche ai gol delle sue punte, si è iscritta apertamente alla lotta per la promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
