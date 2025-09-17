Qui Senigallia. Vigor incerottata. Braconi preoccupa.

Superata l’amarezza per il pareggio contro il Giulianova, la Vigor torna al lavoro per preparare il prossimo appuntamento: contro il Sora, ancora una volta al "Bianchelli". A tenere banco però sono gli infortuni. C’è ancora incertezza sulle condizioni di alcuni giocatori, ma nella giornata di ieri Parrinello, De Feo e Braconi hanno effettuato esami diagnostici per valutare l’entità delle varie problematiche. "La situazione che mi preoccupa maggiormente è quella di Braconi che ha un fastidio al retto femorale, un muscolo delicato – spiega il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Prima di allarmarci però dobbiamo far luce sulle reali condizioni di Lorenzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

