Qui Pergolettese Tre vittorie consecutive valgono il secondo posto | Ci danno tanta fiducia

CREMA (Cremona) Entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Questo il clima che si è respirato tra i giocatori della Pergolettese alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Bertolotti dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta venerdì sera a Salò contro il neopromosso Ospitaletto. Nove punti in quattro giornate e un momentaneo secondo posto insieme alla corazzata Brescia, a un solo punto dalle capoliste Vicenza e Lecco, sono il giusto premio per una società che in questo ultimo anno ha fatto bene, continuando a seguire il credo dell'indimenticabile direttore generale Cesare Fogliazza, scomparso nel maggio 2024.

