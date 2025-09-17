Qui Pergolettese Tre vittorie consecutive valgono il secondo posto | Ci danno tanta fiducia
CREMA (Cremona) Entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Questo il clima che si è respirato tra i giocatori della Pergolettese alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo Bertolotti dopo la terza vittoria consecutiva ottenuta venerdì sera a Salò contro il neopromosso Ospitaletto. Nove punti in quattro giornate e un momentaneo secondo posto insieme alla corazzata Brescia, a un solo punto dalle capoliste Vicenza e Lecco, sono il giusto premio per una società che in questo ultimo anno ha fatto bene, continuando a seguire il credo dell’indimenticabile direttore generale Cesare Fogliazza, scomparso nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
