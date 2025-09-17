Qui Cremonese Il ritorno di Audero protagonista a sorpresa
Il suo sbarco alla Cremonese era passato un po’ in sordina, considerando anche altri acquisti di maggior rilievo. E il contestuale arrivo di Marco Silvestri faceva pensare ad una possibile, costante alternanza tra i pali. Ma in realtà Emil Audero, in queste prime giornate di Serie A, ha subito conquistato l’indiscussa titolarità della porta grigiorossa e l’ammirazione dei propri tifosi. Il 28enne indonesiano si era già reso autore di interventi importanti nella sfida vinta a sorpresa col Milan alla prima giornata e lunedì sera è stato assoluto mattatore contro l’Hellas Verona. Con ben 9 parate, di cui 6 su tiri partiti da dentro l’area, Audero ha permesso alla Cremonese di portare a casa un prezioso pareggio, nonostante una prestazione sottotono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
