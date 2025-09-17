questo videogioco ha riconquistato i fan nonostante le basse aspettative

Borderlands 4 arriva in un momento cruciale per la saga. Il primo Borderlands, uscito nel 2009, rivoluzionò il genere degli sparatutto in prima persona con elementi loot. Oggi, molti giochi cercano di emularlo. Borderlands 2 consolidò il successo, ma Borderlands 3 deluse critica e fan con un umorismo cringe e un gameplay ripetitivo. Il film del 2024, con il suo 0% su Rotten Tomatoes, peggiorò ulteriormente la situazione. Ora, Gearbox Software cerca la redenzione con Borderlands 4. E sembra esserci riuscita, tornando alle origini e conquistando i fan delusi. Ma come? Un pianeta, un Timekeeper e una missione: in Borderlands 4, un Cacciatore della Cripta viene catturato dal Timekeeper sul pianeta Kairos. 🔗 Leggi su Screenworld.it

