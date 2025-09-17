Questo film con Ryan Gosling vincerà l’Oscar a Miglior Film o almeno così si dice sul wb
Ryan Gosling, l’attore canadese che ha fatto sognare milioni di spettatori con Le Pagine della Nostra Vita, si trova a un bivio nella sua carriera. Dopo anni dedicati a ruoli drammatici e film indipendenti, Gosling ha abbracciato il mondo dei blockbuster, con risultati altalenanti. Ma ecco arrivato per lui il momento della svolta decisiva: L’Ultima Missione: Project Hail Mary L’Ultima Missione: Project Hail Mary potrebbe essere uno dei film dell’anno e qui in Italia non ce ne siamo ancora resi conto. A differenza di Barbie o Star Wars, che si basano su franchise già consolidati, Project Hail Mary è un progetto originale, dove il nome di Gosling è il principale elemento di attrazione per il pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: film - ryan
Ryan gosling e il suo film di fantascienza: una possibilità di riscatto dopo il flop da 181 milioni
Ryan gosling e il film di fantascienza che ha già battuto un record importante
Ryan Phillippe: la regista spiega perché l’attore non è tornato nel nuovo film So cosa hai fatto
#LeonardoDiCaprio fotografato da Ryan James Caruthers per il The New York Times per il film "One Battle After Another". #OneBattleAfterAnother #UnaBattagliaDopolAltra - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars: Starfighter, Ryan #Gosling nella prima immagine del film - X Vai su X
I migliori film con Ryan Gosling - antidivo di Hollywood: ecco i dieci migliori film con Ryan Gosling, l’attore canadese che è riuscito a passare da film duri e spietati come The Believer e ... Si legge su tg24.sky.it
The Fall Guy, il nuovo film di Ryan Gosling incanta la critica e Steven Spielberg - Il nuovo film d’azione con Ryan Gosling protagonista, si preannuncia molto meno rosa del suo ultimo successo ma ugualmente pronto a convincere tutti. esquire.com scrive