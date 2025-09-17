Questo film con Ryan Gosling vincerà l’Oscar a Miglior Film o almeno così si dice sul wb

Ryan Gosling, l’attore canadese che ha fatto sognare milioni di spettatori con Le Pagine della Nostra Vita, si trova a un bivio nella sua carriera. Dopo anni dedicati a ruoli drammatici e film indipendenti, Gosling ha abbracciato il mondo dei blockbuster, con risultati altalenanti. Ma ecco arrivato per lui il momento della svolta decisiva: L’Ultima Missione: Project Hail Mary L’Ultima Missione: Project Hail Mary potrebbe essere uno dei film dell’anno e qui in Italia non ce ne siamo ancora resi conto. A differenza di Barbie o Star Wars, che si basano su franchise già consolidati, Project Hail Mary è un progetto originale, dove il nome di Gosling è il principale elemento di attrazione per il pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

