Questionario Docente SNV | proroga al 18 settembre per la fase di abilitazione compilazione entro 30 settembre NOTA
Con una nota del 16 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proroga relativa alla somministrazione del Questionario Docente, strumento previsto nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In continuità con quanto già comunicato nella nota prot. n. 33906 dell'11/07/2025, con nota 40228 dell'8/09/2025 il MIM fornisce nuove istruzioni per la gestione del Questionario Docente, uno strumento introdotto per la prima volta nel ciclo triennale 2025-202
