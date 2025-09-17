Questionario Docente SNV | proroga al 18 settembre per la fase di abilitazione compilazione entro 30 settembre NOTA

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nota del 16 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proroga relativa alla somministrazione del Questionario Docente, strumento previsto nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: questionario - docente

RAV, compilazione questionario scuola dal 14 luglio al 25 settembre. Prime indicazioni sul questionario docente. NOTA

Questionario Docente SNV: dal 18 al 25 settembre la compilazione su LimeSurvey

Supplenze scuola: Uil chiede regole certe e stop alle disparità per gli ITP sul sostegno. Ecco il Comunicato Stampa; Scadenze di settembre: inizio delle lezioni, esami di Stato, test universitari.

questionario docente snv prorogaQuestionario Docente SNV: dal 18 al 25 settembre la compilazione su LimeSurvey - Tra il 18 e il 25 settembre 2025 è prevista la finestra di somministrazione del Questionario Docente, una delle novità introdotte ... Scrive orizzontescuola.it

questionario docente snv prorogaSNV: Al via il Questionario Docente per la triennalità 2025-2028 per l’autovalutazione - Strumento innovativo per migliorare la qualità formativa nelle scuole. Da informazionescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Questionario Docente Snv Proroga