Questa serie tv Apple è stata rinnovata per un’altra stagione cosa dobbiamo aspettarci?

The Morning Show, la serie di punta di Apple TV+ con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione. La notizia, diffusa da Variety poco prima del debutto della quarta stagione, ha mandato in visibilio i fan e acceso i riflettori su un prodotto che, fin dal suo esordio nel 2019, ha saputo conquistare pubblico e critica. Ma qual è il segreto di questo successo? La serie, incentrata sulle dinamiche di un programma di news mattutino, ha affrontato temi scottanti e attuali, dal #MeToo alla pandemia, passando per le disuguaglianze razziali e il conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Screenworld.it

questa serie tv apple 232 stata rinnovata per un8217altra stagione cosa dobbiamo aspettarci

