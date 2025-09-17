L’Europa è un’altra cosa, si sapeva. Ritmi folli e spietatezza diffusa. E’ la Grande Coppa, bellezza. Ma la Juve può tutto, anche rimettere in piedi partite che sembrano perse contro avversarie dalle tante stelle, come il Borussia Dortmund. Un poker chiama l’altro. Da quello inflitto in campionato all’Inter, a quello di ieri in Champions. Il cuore dei bianconeri è da rimonta, già rodatissimo. Stavolta la vittoria non arriva, ma il pari dopo essere stati sotto di due gol quasi al 90’ vale oro. La massima spallettiana dei destini forti per uomini forti, deve aver in qualche modo fatto breccia nell’animo di Igor Tudor, che per il debutto nel maxi girone abbandona fin dalla distinta di gara ogni proposito difensivista, sull’onda del poker all’Inter: quattro giocatori d’assalto dentro, e giocarsela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa Juve può tutto. Yildiz e Vlahovic le star. Kelly eroe al fotofinish