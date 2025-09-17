Questa Juve può tutto Yildiz e Vlahovic le star Kelly eroe al fotofinish
L’Europa è un’altra cosa, si sapeva. Ritmi folli e spietatezza diffusa. E’ la Grande Coppa, bellezza. Ma la Juve può tutto, anche rimettere in piedi partite che sembrano perse contro avversarie dalle tante stelle, come il Borussia Dortmund. Un poker chiama l’altro. Da quello inflitto in campionato all’Inter, a quello di ieri in Champions. Il cuore dei bianconeri è da rimonta, già rodatissimo. Stavolta la vittoria non arriva, ma il pari dopo essere stati sotto di due gol quasi al 90’ vale oro. La massima spallettiana dei destini forti per uomini forti, deve aver in qualche modo fatto breccia nell’animo di Igor Tudor, che per il debutto nel maxi girone abbandona fin dalla distinta di gara ogni proposito difensivista, sull’onda del poker all’Inter: quattro giocatori d’assalto dentro, e giocarsela. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: juve - tutto
Alberto Costa: «Possiamo vincere il Mondiale! Non so perché non giocavo con Thiago Motta, ora devo continuare così. Dalla chiamata della Juve al ruolo, vi dico tutto»
Non solo soldi: Inter e Juve, il primo posto cambia tutto. Derby d'Italia ai quarti?
Non solo soldi: Inter e Juve, il primo posto cambia tutto. Rischio derby ai quarti
Radio1 Rai. . #UCL #ChampionsLeague Manca poco al fischio d’inizio: dopo 3 vittorie su 3 in campionato, in uno Stadium tutto esaurito, i bianconeri sfidano il Borussia Dortmund. Alle 21:00 #JuventusBorussiaDortmund. Radiocronaca su #Radio1 https://w - facebook.com Vai su Facebook
E per ricordare sempre tutto, altro giro altro mega errore Questo è il rigore che ha fatto vincere #arezzo contro la next gen #Juventus al minuto 95 BRACCIO ATTACCATO CORPO... passo e chiudo - X Vai su X
Birindelli | Yildiz può diventare il nuovo Del Piero Juventus solida lo scudetto non è un tabù; David-Vlahovic si può Una Juve sprint a Bergamo Douglas Luiz | Nottingham.
Questa Juve può tutto. Yildiz e Vlahovic le star. Kelly eroe al fotofinish - Gli ospiti riprendono il largo, ma in due minuti Dusan e Lloyd pareggiano i conti. Secondo sport.quotidiano.net
Questa Juve che non muore mai esaltata da Yildiz e rigenerata da Vlahovic - 4 con il Borussia premia l'irriducibile gruppo di Tudor, nonostante la diifesa sia una banda del buco (7 gol subitii in 2 partite). Segnala tuttosport.com