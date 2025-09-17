Questa giustizia è come la peste

Ieri alla Camera è iniziata la discussione, in seconda lettura, della legge di riforma della giustizia. Dando per scontato il voto favorevole, mancherà poi solo un ultimo passaggio al Senato e l'inevitabile approdo al referendum popolare confermativo previsto per giugno. Ormai quindi ci siamo, l'Associazione Nazionale Magistrati ha annunciato l'inizio della campagna referendaria per bocciare la riforma, i suoi pezzi da novanta Gratteri in prima fila si preparano ad andare alla guerra contro il governo. Tutto legittimo, ma c'è un "ma" grosso come una casa che i magistrati continuano a non tenere in considerazione: tra incompetenze, narcisismi e approcci ideologici, la giustizia così com'è fa danni peggio della peste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

