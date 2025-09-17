questa germania malata di incertezza

Che Alternative für Deutschland riuscisse quasi a triplicare i voti nelle amministrative della Renania Settentrionale-Vestfalia era atteso. Cinque anni fa, nelle precedenti elezioni locali, la destra radicale si fermava attorno al 5%, mentre oggi ha raggiunto il 14,5%, percentuale che rispecchia pure per difetto la tendenza nazionale. Ma il dato più rilevante, che rende questa circoscritta tornata amministrativa interessante oltre i confini regionali, è un altro: AfD non è più soltanto un fenomeno circoscritto ai Länder orientali, legato alle ferite della riunificazione e alle difficoltà di integrazione democratica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

