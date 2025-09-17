Questa fa più male degli US OPEN: Sinner beffato di nuovo da Alcaraz Riprendersi sarà impossibile"> Ormai la rivalità tra Sinner e Alcaraz sta travalicando i confini dello sport. I due lotteranno ancora per tanti anni. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è diventata uno dei temi centrali del tennis moderno, capace di catturare l’attenzione di appassionati e media in tutto il mondo. Entrambi nati nei primi anni 2000, rappresentano la nuova generazione pronta a raccogliere l’eredità dei Big Three. La loro ascesa quasi parallela ha reso inevitabile il confronto, sia per il talento che per i successi raggiunti in giovane età. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Questa fa più male degli US OPEN: Sinner beffato di nuovo da Alcaraz | Riprendersi sarà impossibile