Quello che finora ho capito sulla gioia di vivere | Vito Mancuso alla Casa della Madia

Lidentita.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vito Mancuso è un teologo e filosofo italiano, autore di numerosi saggi e attivo ricercatore di una fede autentica, consapevole e aperta al dialogo. Nella conferenza che si è tenuta questa domenica, presso la Casa della Madia di Enzo Bianchi, dal titolo “Quello che finora ho capito sulla gioia di vivere”, Mancuso espone una visione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

quello che finora ho capito sulla gioia di vivere vito mancuso alla casa della madia

© Lidentita.it - “Quello che finora ho capito sulla gioia di vivere”: Vito Mancuso alla Casa della Madia

In questa notizia si parla di: finora - capito

“Quello che finora ho capito sulla gioia di vivere”, conferenza di Vito Mancuso presso la Casa della Madia; Appendino gela il Pd: “Sì al campo largo ma senza Lo Russo”; Miss Italia: una fascia nazionale per Alicya Ferrero, 19 anni di Borgaro.

Cerca Video su questo argomento: Finora Ho Capito Gioia