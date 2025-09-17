Quello che ci fa impazzire di Conrad Fisher ne L' estate nei tuoi occhi è il suo look easy
La terza e ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi, la serie teen-romance di punta di Amazon Prime, mi è sembrata più un’esca per farmi ribollire il sangue dalla rabbia invece che la struggente saga estiva di formazione annunciata. Non fraintendetemi, adoro la serie, ma posso tollerare solo fino a un certo punto di vedere la protagonista Isabel Belly Conklin oscillare tra l’amore per i due fratelli, Conrad e Jeremiah Fisher, per così tanti mercoledì di fila, prima di cominciare a urlarle contro attraverso la tv e poi costringermi a uscire di casa e calmarmi. E non fatemi nemmeno iniziare a parlare dell'altra storia, quella della madre della sua migliore amica che ha difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
L’Estate Nei Tuoi Occhi : Conrad Fisher è il Leonardo DiCaprio della Gen Z? - Lo sguardo glaciale, lo charme anni '90 e quella scena ispirata a Titanic ci fanno venire un solo dubbio: stiamo guardando Christopher Briney o un giovane Leo? Si legge su vanityfair.it