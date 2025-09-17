Quel sangue non muore a Castel Volturno la commemorazione della strage di San Gennaro
Giovedì 18 settembre a Castel Volturno, la comunità si riunirà per commemorare la strage di San Gennaro del 2008, quando la camorra uccise con brutale violenza sei giovani ghanesi: Brahim Alhaji, Karim Yakubu, Kwame Antwi Julius Francis, Justice Sonny Abu, Eric Affun Yeboa e Kwadwo Owusu Wiafe.
“Sangue – Storia di Anna”, ovvero di quel momento in cui ho deciso di raccontare le porte girevoli della mia vita tramite il femminicidio della moglie di mio padre
Garlasco, "quel sangue è di Chiara". Il tappetino nel bagno e le tracce di dna su un capello nei rifiuti
La strage di Bologna, 45 anni dopo: il ricordo di quel terribile 2 agosto di sangue
C'è un prima e un dopo la diagnosi di una malattia del sangue. Dopo quel momento, la vita non è più la stessa. I medici lo sanno e hanno il dovere, morale oltre che professionale, di tenern
#Tudor: “#David ha quel movimento nel sangue. #Cambiaso sarà multato” - X Vai su X
Grosseto, barista morto in moto: l'incrocio a raso, lo schianto con l'autocarro e quel sogno spezzato; Nicola ucciso a coltellate in spiaggia, Marrandino: Quanto sangue ancora?; Fermato un 19enne per l'omicidio di Nicola Mirti a Varcaturo, lite in spiaggia degenera in tragedia.
