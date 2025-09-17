Quel percorso iniziato 11 anni fa con Bergoglio
L’incontro e il pellegrinaggio giubilare dei movimenti popolari in programma a Roma a fine ottobre non sono due eventi isolati ed estemporanei ma hanno una storia che parte da lontano: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: quel - percorso
Temptation Island, Manuel Marascio rivela: "Lui è stato l’anima più buona che ho incontrato in quel percorso"
De Winter continua il proprio percorso di crescita in Serie A: l’ex Juve è vicinissimo al trasferimento in quel club rivale dei bianconeri. Tutti i termini della stretta di mano tra le parti
Bennacer Juventus, il suo percorso in Italia è arrivato ai titoli di coda! Spunta una nuova opportunità dalla Turchia per lui: quel club è interessato! L’indiscrezione
Sotto quel frac nero, con il quale ha percorso tra gli applausi il red carpet della Mostra di Venezia, ci saranno sempre un jeans e una maglietta. Nino D’Angelo dialoga con il suo alter ego di quarant’anni più giovane nel concerto-spettacolo I miei meravigliosi a - facebook.com Vai su Facebook
Quel percorso iniziato 11 anni fa con Bergoglio; Il Giubileo di SpinTime: movimenti mondiali nel palazzo occupato; Tarzan, il cardinale e Piantedosi. Una comunità al centro dell’Esquilino.