Quel bacio di Kate a re Carlo al funerale della duchessa di Kent
Il legame tra Kate Middleton e re Carlo d’Inghilterra è emerso in tutta la sua sintonia ai funerali della duchessa di Kent, durante i quali la principessa si è avvicinata al sovrano manifestandogli la sua vicinanza con un bacio sulla guancia, sempre nei limiti dell’etichetta reale. Il bacio di Kate a re Carlo ai funerali della duchessa di Kent. Dopo la messa cattolica per la duchessa di Kent, martedì 16 settembre, i membri della famiglia reale si sono riuniti sui gradini della cattedrale di Westminster per attendere che la bara venisse trasferita su un carro funebre. Poco prima che re Carlo si dirigesse verso la sua auto, la principessa Kate si è avvicinata salutandolo con un bacio su entrambe le guance, prima di fare un rapido inchino tenendogli il braccio sulla spalla. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: quel - bacio
Hunziker volta pagina: quel bacio appassionato che non lascia spazio ai dubbi...
Quel bacio che fece la storia: "Ma i pregiudizi sull’Hiv resistono"
La vera storia dietro quel famoso bacio a Time Square (il giorno in cui la guerra finì)
#italiasgottalent e i #GoldenBuzzer segreti - Cattelan: "Quel bacio sott'acqua per un minuto...". Elettra Lamborghini: "Salvai un coniglio in autostrada..." - L'intervista di Affaritaliani - X Vai su X
Quel bacio d’addio che somiglia al saluto, quell’ultimo sguardo d’amore che diventa la più acuta fitta di dolore. (George Eliot) Rubrica #aperitivoconlauro Amore disperato ? per @labottega.db #achillelauro #amoredisperato #achilleidol #achillelaurolagenes - facebook.com Vai su Facebook
Quel bacio di Kate a re Carlo al funerale della duchessa di Kent; Quel bacio memorabile tra Lady Diana e Carolina di Monaco che rese invisibile (più che mai) il Principe Carlo; Kate Middleton, il bacio proibito in pubblico che solo lei può dare.
Kate Middleton a lutto, bacia Re Carlo commosso al funerale della Duchessa del Kent - Kate Middleton bacia Re Carlo sulla guancia ai funerali della Duchessa del Kent. Scrive dilei.it