Il legame tra Kate Middleton e re Carlo d’Inghilterra è emerso in tutta la sua sintonia ai funerali della duchessa di Kent, durante i quali la principessa si è avvicinata al sovrano manifestandogli la sua vicinanza con un bacio sulla guancia, sempre nei limiti dell’etichetta reale. Il bacio di Kate a re Carlo ai funerali della duchessa di Kent. Dopo la messa cattolica per la duchessa di Kent, martedì 16 settembre, i membri della famiglia reale si sono riuniti sui gradini della cattedrale di Westminster per attendere che la bara venisse trasferita su un carro funebre. Poco prima che re Carlo si dirigesse verso la sua auto, la principessa Kate si è avvicinata salutandolo con un bacio su entrambe le guance, prima di fare un rapido inchino tenendogli il braccio sulla spalla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quel bacio di Kate a re Carlo al funerale della duchessa di Kent