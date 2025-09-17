Queerida settembre 2025

Evento organizzato da Arcigay Trieste, dj set by Discoorsetto, fotografie by Luca Innocente, shot gratuito alle prime 50 persone che lo chiedono al bar. Niente lista né biglietti. Per informazioni scrivere alla pagina Instagram @queeridats. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

