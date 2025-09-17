Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli
GALLIPOLI - Quattro tartarughe marine della specie Caretta Caretta sono tornate libere nel loro habitat naturale domenica 15 settembre, grazie all’intervento della guardia costiera di Gallipoli. L’operazione di rilascio, condotta con una motovedetta, ha rappresentato un evento straordinario sia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli - La guardia costiera ha rilasciato gli esemplari dopo mesi di riabilitazione nel centro di Calimera. Lo riporta lecceprima.it
Gallipoli, 4 tartarughe tornano in mare dopo le cure nel Centro Recupero di Calimera VIDEO - Grazie alla Guardia Costiera con una motovedetta: tre maschi e una femmina del peso di 90, 80, 60 e 50 chilogrammi ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it