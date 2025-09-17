Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli

Lecceprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Quattro tartarughe marine della specie Caretta Caretta sono tornate libere nel loro habitat naturale domenica 15 settembre, grazie all’intervento della guardia costiera di Gallipoli. L’operazione di rilascio, condotta con una motovedetta, ha rappresentato un evento straordinario sia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quattro - tartarughe

Quattro tartarughe tornano libere nel Regno di Nettuno: due avevano ingerito troppa plastica

VIDEO| A difesa dei nidi delle tartarughe marine, ecco i Tarta Dogs: gli eroi a quattro zampe presentati a Scilla

Mentre tutti aspettano le tartarughe, avvistati quattro delfini al largo di Punta Marina

Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli; Storico evento sulla spiaggia di Riccione: sono nate altre 21 tartarughe Caretta caretta; Il nido di tartaruga Caretta caretta a Marinella regala un'ultima bella sorpresa.

Quattro tartarughe Caretta Caretta tornano libere nel mare di Gallipoli - La guardia costiera ha rilasciato gli esemplari dopo mesi di riabilitazione nel centro di Calimera. Lo riporta lecceprima.it

quattro tartarughe caretta carettaGallipoli, 4 tartarughe tornano in mare dopo le cure nel Centro Recupero di Calimera VIDEO - Grazie alla Guardia Costiera con una motovedetta: tre maschi e una femmina del peso di 90, 80, 60 e 50 chilogrammi ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Quattro Tartarughe Caretta Caretta