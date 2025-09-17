Quattro suore della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita, ieri sera, in un tragico incidente stradale nei pressi di Mwanza, in Tanzania. Sono morte suor Lilian Kapongo, superiora generale, 55 anni, originaria della Tanzania, ma da diversi anni a Santa Marinella (Roma), dove aveva sede la Casa madre della Congregazione; suor Nerina De Simone, italiana, 63 anni, consigliera e segretaria generale; suor Damaris Matheka, 51 anni, consigliera della provincia religiosa Est Africa, e suor Stellamaris Muthini, 48 anni, entrambe keniote Stando alle primissime informazioni, si è riusciti solamente a scoprire che le quattro suore stavano viaggiando su di un fuoristrada con un’altra suora e l’autista con l’intento di raggiungere il locale aeroporto e tornare in Italia visto che proprio ieri si era chiusa la loro missione umanitaria: per ragioni non ancora chiarite – anche se sembra si sia trattato di un’ invasione di corsia – un mezzo pesante ha centrato la loro auto, uccidendo sul colpo le quattro sorelle e l’autista; mentre è ferita gravemente la quinta suora che si trovava sul mezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quattro suore sono morte in un incidente in Tanzania, c’era anche un’italiana