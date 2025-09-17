Quattro suore sono morte in un incidente in Tanzania c’era anche un’italiana
Quattro suore della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita, ieri sera, in un tragico incidente stradale nei pressi di Mwanza, in Tanzania. Sono morte suor Lilian Kapongo, superiora generale, 55 anni, originaria della Tanzania, ma da diversi anni a Santa Marinella (Roma), dove aveva sede la Casa madre della Congregazione; suor Nerina De Simone, italiana, 63 anni, consigliera e segretaria generale; suor Damaris Matheka, 51 anni, consigliera della provincia religiosa Est Africa, e suor Stellamaris Muthini, 48 anni, entrambe keniote Stando alle primissime informazioni, si è riusciti solamente a scoprire che le quattro suore stavano viaggiando su di un fuoristrada con un’altra suora e l’autista con l’intento di raggiungere il locale aeroporto e tornare in Italia visto che proprio ieri si era chiusa la loro missione umanitaria: per ragioni non ancora chiarite – anche se sembra si sia trattato di un’ invasione di corsia – un mezzo pesante ha centrato la loro auto, uccidendo sul colpo le quattro sorelle e l’autista; mentre è ferita gravemente la quinta suora che si trovava sul mezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: quattro - suore
Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania
Quattro suore muoiono in un incidente stradale in Tanzania. Una vittima era italiana
Tanzania, quattro suore morte in un incidente stradale: tra le vittime un’italiana
?Il cuore di tutta la famiglia di spazio + spadoni è vicino alle Suore Carmelitane Missionarie - con cui condividiamo un progetto - per la perdita tragica di quattro sorelle e di un laico collaboratore in Tanzania. La loro vita donata resta luce che non si spegne. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Quattro #suore missionarie , una italiana, morte in incidente in #Tanzania Carmelitane avevano finito missione, stavano tornando in #Italia, a #SantaMarinella (Roma). Presso la missione di #Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle - X Vai su X
Tanzania, 4 suore perdono la vita in un incidente stradale; Quattro suore morte in un incidente in Tanzania, una è italiana; Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania.
Tanzania, incidente stradale: muoiono quattro suore missionarie, tra loro un’italiana di Castellammare di Stabia - Una tragedia ha scosso la comunità delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù. Si legge su erreemmenews.it
Si schiantano con il fuoristrada in Tanzania, morte 4 suore: tra loro anche l’italiana suor Nerina De Simone - Quattro suore della Congregazione Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono decedute in Tanzania dopo un grave incidente stradale ... Segnala fanpage.it