Quattro giardini della Tuscia aprono le porte per visite guidate e degustazioni
Il fine settimana del 20 e del 21 settembre e il fine settimana del 27 e del 28 settembre la Tuscia apre i suoi giardini più suggestivi in occasione di “Giardini e dintorni”, un progetto di Promoculture in collaborazione con PromoTuscia. Quattro giornate tra giardini, beni culturali e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: quattro - giardini
Giardini di Toscana presenta la sua prima capsule collection, quattro t-shirt in cui la qualità si indossa, l’emozione si sente
Rissa ai giardini per una sigaretta. Diciassettenne rimane ferito. Quattro minori finiscono nei guai
Quattro appuntamenti live, anche nei quartieri periferici, e un concerto in carcere Primo evento sabato 12 settembre nei giardini del Castellazzo con The Niro - facebook.com Vai su Facebook
Quattro giardini della Tuscia aprono le porte per visite guidate e degustazioni.