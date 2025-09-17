Quattro bergamaschi più uno ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Ecodibergamo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DAL 21 AL 28 SETTEMBRE. Sono Cattaneo, Masnada, Persico e Gualdi, più Agostinacchio, valdostano della Ciclistica Trevigliese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

