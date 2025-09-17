Quattro bergamaschi più uno ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
DAL 21 AL 28 SETTEMBRE. Sono Cattaneo, Masnada, Persico e Gualdi, più Agostinacchio, valdostano della Ciclistica Trevigliese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: quattro - bergamaschi
World Games in Cina, sabato in lizza quattro bergamaschi
È stato un fine settimana "agitato" in provincia di Bergamo, con ben quattro sportelli bancomat che sono stati fatti saltare tra venerdì 3 e domenica 5 gennaio. Pochi giorni prima, lo stesso era successo a Chiuduno - facebook.com Vai su Facebook
. Il meticcio di quattro anni era scomparso da qualche giorno, ritrovato grazie anche a un mini velivolo dotato di raggi luminosi. - X Vai su X
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda - in partenza per Kigali, in Rwanda: da domenica 21 a domenica 28 settembre partecipano al ... Come scrive ecodibergamo.it