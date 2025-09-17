Quarta edizione di Oltre il Ghetto | il contest che racconta riscatto diritti e lavoro etico nel Sud Italia

Torna, con la sua quarta edizione, “Oltre il Ghetto”, il contest promosso nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme.2 – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento lavorativo e integrazione dei migranti. Il Programma è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027. Il partenariato è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

