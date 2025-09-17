Quarta edizione di Oltre il Ghetto | il contest che racconta riscatto diritti e lavoro etico nel Sud Italia
Torna, con la sua quarta edizione, “Oltre il Ghetto”, il contest promosso nell’ambito del Programma Su.Pr.Eme.2 – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento lavorativo e integrazione dei migranti. Il Programma è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e PN Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027. Il partenariato è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: quarta - edizione
All’Edoné la quarta edizione di «Col cavolo, il vegan che non ti aspetti»
Arrone, presentata la 209 Marathon: quarta edizione della granfondo di Mountain Bike
Concerti in Villa: il Conservatorio di Como inaugura la quarta edizione
A Roma la quarta edizione di Pizza Awards Italia 2025 https://ilfaroonline.it/2025/09/17/a-roma-la-quarta-edizione-di-pizza-awards-italia-2025/618102/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Il programma della quarta edizione di Pianeta Terra Festival è ora ONLINE! Scopri subito tutti gli eventi e i protagonisti sul sito www.pianetaterrafestival.it Vi aspettiamo a Lucca dal 2 al 5 ottobre! Pianeta Terra Festival è diretto da Stefano Mancuso, ideat - facebook.com Vai su Facebook
Oltre il Getto: parte la quarta edizione del contest promosso nell'ambito del Programma SU.PR.Eme. 2; Al via la IV edizione del contest OLTRE IL GHETTO; Visita istituzionale alla Protezione civile.
Quarta edizione di ''Oltre il Ghetto'' il contest che racconta riscatto, diritti e lavoro etico nel Sud Italia - Torna, con la sua quarta edizione, “Oltre il Ghetto”, il contest promosso nell’ambito del Programma Su. lasiritide.it scrive
Su.Pr.Eme. Italia: seconda edizione contest "Oltre il ghetto" - Con una seconda edizione dedicata alle pratiche di economia etica, “Oltre il ghetto” torna a parlare di sfruttamento lavorativo delle persone migranti e di buone pratiche per il contrasto ... Come scrive regione.campania.it