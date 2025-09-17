Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Quifinanza.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il valore del PSV oggi. Il 16 Settembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,318 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo di 33,6 euroMWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 10,7 kWhSmc (1 MWh = 93,46 Smc). Il PSV rappresenta il principale riferimento per il mercato italiano del gas allingrosso. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 0,400 €Smc nella prima metà di settembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi su livelli inferiori a 0,320 €Smc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

quanto vale oggi il gas all8217ingrosso il prezzo psv e le tendenze del momento

© Quifinanza.it - Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

In questa notizia si parla di: vale - oggi

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Disegnò la “sua” borsa su un sacchetto per il vomito. Oggi vale 10 milioni di dollari: all’asta la prima Birkin

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento.

Cerca Video su questo argomento: Vale Oggi Gas All8217ingrosso