Quanto talento nel mare la storia di Sagno e l' importanza dei Centri provinciali per l' istruzione degli adulti
I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono realtà scolastiche ancora poco conosciute, anche tra le stesse scuole. Eppure, costituiscono punti di riferimento fondamentali per chi, ormai adulto o segnato dalla vita, decide di concedersi una seconda possibilità. Oggi vogliamo raccontare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: talento - mare
La musica abbraccia il mare: Portus Veneris Fest celebra territorio e talento
Quando la musica incontra il mare, la giornata diventa indimenticabile. Con il talento e l’energia del team @ic_pologalileidonbosco_cardito , Playa Luna si è trasformata in un palco a cielo aperto: voci, strumenti e balli hanno fatto vibrare l’estate di emozioni - facebook.com Vai su Facebook
Quanto talento nel mare, la storia di Sagno e l'importanza dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
Chi è Massimiliano Caiazzo? Da Mare Fuori a Storia della mia famiglia - Massimiliano Caiazzo è riuscito a combinare entrambe le cose, affermandosi come uno degli attori emergenti più apprezzati in ... Segnala 105.net
Il maestro che promise il mare, parla la regista: “Importante raccontare queste storie, ferite ancora aperte" - L'importanza dell'educazione in una storia da ricordare e preservare, per far sì che non accada ancora. movieplayer.it scrive