Quanto costa reintrodurre la festa nazionale per San Francesco d' Assisi
Una festa nazionale per il santo patrono d'Italia. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco che cadrà nel 2026, le due proposte di legge presentate da Maurizio Lupi di Noi moderati e da Fratelli d'Italia, primo firmatario Lorenzo Malagola, vogliono far ritornare il 4 ottobre, già solennità civile, un giorno rosso sul calendario, dopo che nel 1977 la festività era stata abolita. Anche gli altri due partiti della maggioranza, Lega e Forza Italia, sostengono l'iniziativa per ridare centralità al santo d'Assisi che, secondo le agiografie, ricevette le stigmate sui polsi e sui piedi nel 1224, morì la sera del 3 ottobre 1226 e fu canonizzato nel 1228 da papa Gregorio IX. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Nuova festa nazionale in Italia e scuole chiuse: scelta la data.
Il 4 ottobre torna festa nazionale: ecco la proposta che avanza in Parlamento
Nuova Festa nazionale in arrivo: il 4 ottobre potresti avere un giorno libero in più