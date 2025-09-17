Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per le offerte del mercato libero e viene espresso in euro per megawattora (€MWh), ma per i consumatori è più utile considerare il prezzo in euro per kilowattora (€kWh). Ricordiamo che 1 MWh equivale a 1.000 kWh, quindi basta dividere il valore per 1.000. Al 17 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,1096 €kWh (109,61 €MWh). Analizzando i dati delle ultime settimane, il prezzo medio del PUN si è mantenuto tra 0,10 e 0,12 €kWh, con alcune oscillazioni dovute a fattori stagionali e dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

