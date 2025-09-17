Esistono innumerevoli modi per mantenere il cervello allenato. Tutti desideriamo sentirci vigili ed energici, quindi è importante mantenere attive le cellule cerebrali. Personalmente, quando ho un momento libero mi dedico ai cruciverba e al Sudoku, ma ultimamente sto provando anche molti rompicapo online. La maggior parte di noi trascorre almeno un’ora al giorno al computer. Certo, non sempre dobbiamo pensare intensamente, ma in realtà questa è l’occasione perfetta per allenare un po’ il nostro cervello. Lo sto facendo sempre più spesso e, onestamente, mi fa sentire benissimo! I rompicapo sono divertenti. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Quanti buchi ci sono davvero in questa maglietta?