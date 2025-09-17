Quant’è forte Thuram ennesima conferma che i tifosi non dovrebbero avere diritto di parola
Prendi quello che dicono i tifosi e comportati esattamente al contrario. Non ti troverai mai male nella vita. Vale fondamentalmente per qualsiasi squadra, certamente per qualsiasi squadra italiana. Dopo Juventus-Inter 4-3, gli interisti si sono scatenati contro Marcus Thuram perché non ha esultato al gol del 2-3 e perché si è messo a sorridere col fratello juventino in attesa che il Var decidesse se convalidare il gol della rimonta di Adzic. Apriti cielo, è successo il finimondo. Thuram non se li è filati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
