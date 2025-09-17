Quando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis come si chiuderà il 2025 di Jannik

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner tornerà presto in campo per chiudere il 2025. Dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha già pianificato i prossimi impegni per concludere al meglio la stagione. Ma quando giocherà ora Jannik? Il fuoriclasse azzurro, in questi giorni al lavoro prima della partenza per la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - campo

Pistoia, novità nel centrosinistra: Bertinelli torna in campo. “Inizia un percorso nuovo”

L’estate rovente dello stadio Franchi. Fiesole e Maratona: ecco lo sprint, ma tra un mese si torna in campo

Volley: la Igor torna in campo per la Champions League

Quando gioca Sinner? Dalle Atp Finals alla Coppa Davis, i tornei con cui Jannik chiuderà il 2025; Quando torna in campo Sinner: il programma dei prossimi tornei di Jannik; Quando torna in campo Sinner: la data del rientro e i suoi impegni dopo gli Us Open, c’è già una….

torna campo sinner torneiQuando torna in campo Sinner? Dai tornei in Cina alla Coppa Davis, come si chiuderà il 2025 di Jannik - Dopo la finale degli Us Open persa contro Carlos Alcaraz, il fuoriclasse azzurro ha già pianificato i prossimi impegni per con ... Riporta cn24tv.it

torna campo sinner torneiQuando torna in campo Sinner: la data del rientro e i suoi impegni dopo gli Us Open, c’è già una novità - Archiviati gli US Open, con la vittoria netta di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner, per l’italiano è il momento di resettare, ricaricare le batterie e ripartire in vista di un finale di stagione che ha ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Campo Sinner Tornei