© Vanityfair.it - Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt: «La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto. Ho detto: “Questo qui ce la farà”»

All’inizio degli anni ’90, Robert Redford è stato una figura fondamentale per lanciare la carriera di Brad Pitt , scegliendolo come protagonista del film In mezzo scorre il fiume. Ecco qual era il rapporto tra queste due leggende di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In questa notizia si parla di: robert - redford

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni

Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

Robert Redford era bellissimo, bravissimo, defilato da ogni intrusione alla sua vita privata. E morto nel sonno, questa è l’unica cosa che mi può dare pace nei suoi confronti. - X Vai su X

Radio1 Rai. . #RobertRedford Non solo umanità, ma anche semplicità ed una "tranquilla intensità" tra le caratteristiche dell'immenso attore che si è spento ieri ad 89 anni. Nell’intervista di Marcella Sullo #GR1 il ricordo di Gino La Monica, che più volte ha dopp - facebook.com Vai su Facebook

Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt: «La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto. Ho detto: “Questo qui ce la farà”; Brad Pitt fu ufficialmente bandito dalla Cina a causa di questo film.

Addio a Robert Redford, l'ultimo divo di Hollywood - Icona di fascino e talento, ha raccontato l’America sul grande schermo e dietro le quinte, fondando il Sundance e lottando per l’ambiente. Secondo vanityfair.it

Robert Redford, addio a un sognatore ribelle a cui il cinema ha (letteralmente) salvato la vita - A 89 anni ha lasciato Robert Redford, non solo annoverato tra i più grandi attori e registi della storia di Hollywood, ma anche attivista appassionato ... Segnala vogue.it