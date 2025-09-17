Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt | La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto Ho detto | Questo qui ce la farà

All’inizio degli anni ’90, Robert Redford è stato una figura fondamentale per lanciare la carriera di Brad Pitt, scegliendolo come protagonista del film In mezzo scorre il fiume. Ecco qual era il rapporto tra queste due leggende di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt: «La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto. Ho detto: “Questo qui ce la farà”; Brad Pitt fu ufficialmente bandito dalla Cina a causa di questo film.

