Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt | La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto Ho detto | Questo qui ce la farà
All’inizio degli anni ’90, Robert Redford è stato una figura fondamentale per lanciare la carriera di Brad Pitt, scegliendolo come protagonista del film In mezzo scorre il fiume. Ecco qual era il rapporto tra queste due leggende di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: robert - redford
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni
Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale
Robert Redford era bellissimo, bravissimo, defilato da ogni intrusione alla sua vita privata. E morto nel sonno, questa è l’unica cosa che mi può dare pace nei suoi confronti. - X Vai su X
Radio1 Rai. . #RobertRedford Non solo umanità, ma anche semplicità ed una "tranquilla intensità" tra le caratteristiche dell'immenso attore che si è spento ieri ad 89 anni. Nell’intervista di Marcella Sullo #GR1 il ricordo di Gino La Monica, che più volte ha dopp - facebook.com Vai su Facebook
Quando Robert Redford divenne il mentore di Brad Pitt: «La prima volta che è arrivato c’era qualcosa nel suo aspetto. Ho detto: “Questo qui ce la farà”; Brad Pitt fu ufficialmente bandito dalla Cina a causa di questo film.
Addio a Robert Redford, l'ultimo divo di Hollywood - Icona di fascino e talento, ha raccontato l’America sul grande schermo e dietro le quinte, fondando il Sundance e lottando per l’ambiente. Secondo vanityfair.it
Robert Redford, addio a un sognatore ribelle a cui il cinema ha (letteralmente) salvato la vita - A 89 anni ha lasciato Robert Redford, non solo annoverato tra i più grandi attori e registi della storia di Hollywood, ma anche attivista appassionato ... Segnala vogue.it