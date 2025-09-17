L’amato attore e regista premio Oscar Robert Redford è scomparso all’età di 89 anni. Molti hanno espresso le loro condoglianze dopo la scomparsa di Butch Cassidy, tra cui il presidente Donald Trump. Tuttavia, guardando indietro, Trump e Redford non sembrano aver avuto ottimi rapporti. Cosa provava davvero Robert Redford? Beh, non ha usato mezzi termini. Robert Redford, noto per molti ruoli classici, tra cui quello di Sundance Kid in Butch Cassidy e film come La stangata, Tutti gli uomini del presidente e La mia Africa, è scomparso all’età di 89 anni. Ha anche vinto l’Oscar come miglior regista nel 1981 per Gente comune. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Quando Robert Redford disse cosa pensava di Donald Trump