quando robert redford disse cosa pensava di donald trump

L’amato attore e regista premio Oscar Robert Redford è scomparso all’età di 89 anni. Molti hanno espresso le loro condoglianze dopo la scomparsa di Butch Cassidy, tra cui il presidente Donald Trump. Tuttavia, guardando indietro, Trump e Redford non sembrano aver avuto ottimi rapporti. Cosa provava davvero Robert Redford? Beh, non ha usato mezzi termini. Robert Redford, noto per molti ruoli classici, tra cui quello di Sundance Kid in Butch Cassidy e film come La stangata, Tutti gli uomini del presidente e La mia Africa, è scomparso all’età di 89 anni. Ha anche vinto l’Oscar come miglior regista nel 1981 per Gente comune. 🔗 Leggi su Newsner.it

Quando Redford disse: «Cosa resta della mia immagine sexy di una volta? La timidezza. Al Sundance non veniva nessuno. Orgoglioso di aver lanciato Pitt e Johansson»; Robert Redford elogiato da Trump dopo la morte, ma l'attore non stimava il presidente: lo definì dittatore; Robert Redford e l'attacco a Trump 'Re Mida al contrario': cosa disse l'attore.

Quando Redford disse: «Cosa resta della mia immagine sexy di una volta? La timidezza. Al Sundance non veniva nessuno. Orgoglioso di aver lanciato Pitt e Johansson» - Robert Redford è morto il 16 settembre 2025, a 89 anni: ripubblichiamo l'intervista del gennaio 2006, in cui diceva: «Con Newman farei un film ecologista, ma il mio vero sogno resta Jane Fonda.

Robert Redford, la complessità del mondo nel minimalismo di un divo - Ho sviluppato una visione dark dell'esistenza osservando il mio paese.

