Quando la politica diventa guerra identitaria Le lezioni dal caso Kirk lette da Preziosa
L’omicidio dell’influencer conservatore Charlie Kirk, attribuito al giovane Tyler Robinson, ha scosso l’opinione pubblica americana. Le indagini hanno rivelato che Robinson si era “radicalizzato a sinistra”, un fatto che molti osservatori hanno giudicato sorprendente e inaspettato. L’episodio rappresenta un banco di prova cruciale per interrogarsi su due aspetti fondamentali: la polarizzazione estrema, come terreno fertile per la radicalizzazione violenta, e la natura complessa e non lineare dei processi radicali di cui da tempo, segnaliamo mutevolezza e capacità adattative. Il disorientamento suscitato dall’identità politica del killer rivela un bias cognitivo diffuso, cioè ritenere che la radicalizzazione appartenga soltanto a determinati ambienti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Guerra Congo-Rwanda? Per la Boldrini è “colpa” della Meloni. Quando la politica diventa farsa
Bruce Springsteen contro Trump a Milano, il concerto diventa politica: “Gli Usa nelle mani di corrotti e traditori”
Alia Multiutility diventa Plures. L’assemblea approva il bilancio. Prato diserta per la crisi politica
Metropoli traboccanti di ristoranti e supermercati convivono con zone dove procurarsi un pasto completo diventa una lotta. È qui che il ruolo della politica diventa cruciale. Patrizia Ferlini - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Charlie Kirk mostra cosa accade quando l’odio diventa arma politica. In Italia lo stesso veleno cresce: i seminatori d’odio hanno una responsabilità enorme. Le idee diverse non giustificano la brutalità. Smettetela di aizzare le piazze. - X Vai su X
Nel nome di Kirk, destra europea all’attacco di Bruxelles; Rifugiati in Libano: siriani e palestinesi in cerca d’identità; 'Perché l'Ucraina combatte', la comunicazione di guerra.
