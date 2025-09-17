L’omicidio dell’influencer conservatore Charlie Kirk, attribuito al giovane Tyler Robinson, ha scosso l’opinione pubblica americana. Le indagini hanno rivelato che Robinson si era “radicalizzato a sinistra”, un fatto che molti osservatori hanno giudicato sorprendente e inaspettato. L’episodio rappresenta un banco di prova cruciale per interrogarsi su due aspetti fondamentali: la polarizzazione estrema, come terreno fertile per la radicalizzazione violenta, e la natura complessa e non lineare dei processi radicali di cui da tempo, segnaliamo mutevolezza e capacità adattative. Il disorientamento suscitato dall’identità politica del killer rivela un bias cognitivo diffuso, cioè ritenere che la radicalizzazione appartenga soltanto a determinati ambienti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quando la politica diventa guerra identitaria. Le lezioni dal caso Kirk lette da Preziosa