Quando la finale di Andy Diaz ai Mondiali? Orari programma avversari tv C’è anche Dallavalle

Oasport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento fissato venerdì 19 settembre per la finale del salto triplo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Si tratta di una gara molto importante per l’Italia, che schiera ben due rappresentanti tra i dodici protagonisti dell’ultimo atto con in palio le medaglie iridate. Riflettori puntati in primis su Andy Diaz, world leader stagionale con il 17.80 del 21 marzo che gli ha regalato l’oro mondiale indoor a Nanchino, reduce da una buona qualificazione in cui non ha forzato più di tanto per avvicinare i 17 metri e superare il taglio dopo un nullo iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando la finale di andy diaz ai mondiali orari programma avversari tv c8217232 anche dallavalle

© Oasport.it - Quando la finale di Andy Diaz ai Mondiali? Orari, programma, avversari, tv. C’è anche Dallavalle

In questa notizia si parla di: finale - andy

Andy Roddick, profezia nefasta su Jannik Sinner: a poche ore dalla finale...

Andy Roddick analizza la finale degli US Open: “Alcaraz ha preso spunto da una partita per vincere…”

Andy Diaz in finale al piccolo trotto nel salto triplo, bene Dallavalle. Fuori il campione olimpico spagnolo!

Andy Diaz ai Mondiali di Atletica 2025: quando è la gara, orario e dove vedere il salto triplo; Mondiali Tokyo - Andy Diaz in finale nel triplo senza forzare: rivivi il suo salto; Andy Diaz in finale al piccolo trotto nel salto triplo, bene Dallavalle. Fuori il campione olimpico spagnolo!.

finale andy diaz mondialiMondiali atletica: Diaz e Dallavalle in finale nel triplo - Andy Diaz e Andrea Dallavalle si sono qualificati per la finale del salto triplo ai Mondiali di atletica leggera. Segnala ansa.it

finale andy diaz mondialiAndy Diaz in finale al piccolo trotto nel salto triplo, bene Dallavalle. Fuori il campione olimpico spagnolo! - Andy Diaz si è qualificato alla finale del salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica, superando il turno preliminare al piccolo trotto. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Finale Andy Diaz Mondiali