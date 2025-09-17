Quando la finale di Andy Diaz ai Mondiali? Orari programma avversari tv C’è anche Dallavalle
Appuntamento fissato venerdì 19 settembre per la finale del salto triplo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Si tratta di una gara molto importante per l’Italia, che schiera ben due rappresentanti tra i dodici protagonisti dell’ultimo atto con in palio le medaglie iridate. Riflettori puntati in primis su Andy Diaz, world leader stagionale con il 17.80 del 21 marzo che gli ha regalato l’oro mondiale indoor a Nanchino, reduce da una buona qualificazione in cui non ha forzato più di tanto per avvicinare i 17 metri e superare il taglio dopo un nullo iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
