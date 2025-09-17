Quando in pandemia Miss Italia cucì 700 mascherine per i suoi compaesani Katia è generosa sempre al servizio degli altri
Roma, 17 settembre 2025 – Una serata che ti cambia la vita, le ospitate a tantissimi programmi Rai, le interviste, gli impegni ‘istituzionali’ con il vestito tricolore. Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia, nel suo piccolo paese in provincia di Potenza ( Anzi, 1458 abitanti) ci tornerà tra un po’ per i festeggiamenti con la sua gente che ha già esultato lunedì sera quando è stato installato un maxi schermo nel centro e in duecento hanno salutato il trionfo della loro concittadina, la prima ragazza lucana a fregiarsi dello scettro di bellezza più prestigioso del Paese dopo 86 anni di storia. “Ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, ho percepito – dice Katia – molto affetto da parte di tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Katia Buchicchio, chi è la prima Miss Italia della Basilicata: cucì 700 mascherine durante il Covid
"Non l'ho mai voluto dire prima, ma io in pandemia sono stato in ospedale con la polmonite e l'ossigeno attaccato" #Stash positivo al #Covid e costretto ad annullare i concerti, ricorda la paura di morire durante la pandemia
Quando in pandemia Miss Italia cucì 700 mascherine per i suoi compaesani. "Katia è generosa, sempre al servizio degli altri" - Il futuro della neo eletta: "Lasciare la Basilicata non mi spaventa.
Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: «La mamma era scettica sul concorso. L'apparecchio? Non me ne vergogno, l'autenticità vince sulla perfezione» - Occhi verdi e capelli castani, una bellezza acqua e sapone che non ha bisogno di trucco per risplendere.