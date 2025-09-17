Quando in pandemia Miss Italia cucì 700 mascherine per i suoi compaesani Katia è generosa sempre al servizio degli altri

Roma, 17 settembre 2025 – Una serata che ti cambia la vita, le ospitate a tantissimi programmi Rai, le interviste, gli impegni ‘istituzionali’ con il vestito tricolore. Katia Buchicchio, la nuova Miss Italia, nel suo piccolo paese in provincia di Potenza ( Anzi, 1458 abitanti) ci tornerà tra un po’ per i festeggiamenti con la sua gente che ha già esultato lunedì sera quando è stato installato un maxi schermo nel centro e in duecento hanno salutato il trionfo della loro concittadina, la prima ragazza lucana a fregiarsi dello scettro di bellezza più prestigioso del Paese dopo 86 anni di storia. “Ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, ho percepito – dice Katia – molto affetto da parte di tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

