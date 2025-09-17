Quando il silenzio diventa lusso | la rivoluzione dei Sleep & Silent Retreat
Il silenzio è il nuovo status symbol. Altro che lusso ostentato, suite affollate di gadget e weekend pieni di impegni: oggi l’esperienza più esclusiva è quella che ti toglie tutto, rumore, connessione, frenesia, e ti restituisce tempo, calma, respiro. Nel mondo del wellness stanno crescendo i Sleep Retreat e i Silent Retreat, luoghi dove l’ospite non è bombardato di attività ma invitato a rallentare. Si dorme di più, si mangia in modo consapevole, si resta offline. Il risultato? Si riparte più leggeri, più lucidi, con energie rinnovate. A scegliere questo tipo di esperienza sono soprattutto viaggiatori consapevoli, creativi, manager in cerca di detox mentale, ma anche chi viaggia da solo e vuole trasformare il viaggio in un momento di crescita. 🔗 Leggi su Amica.it
