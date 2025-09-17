Quante cose si scoprono visitando un’azienda: ad Avio, da Falconeri, ci hanno spiegato come nascono i maglioni di cashmere accessibili nel prezzo e di qualità. E che, con la giusta manutenzione, durano nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando il cashmere è questione di armonia