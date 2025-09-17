Quali malattie avrai tra 20 anni? L’intelligenza artificiale potrà stimare oltre 1000 patologie

Stimare come la salute umana cambia nel tempo, prevedere il rischio di sviluppare oltre 1.000 malattie diverse, rispondere alla domanda a quali malattie si andrà incontro nei prossimi 20 anni . È la prospettiva offerta dal nuovo modello di Intelligenza Artificiale chiamato Delphi-2M, ottenuta con la ricerca condotta dal Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (Embl) e dal Centro tedesco per la ricerca sul cancro (Dkfz), che hanno addestrato il modello con i dati relativi a 400mila persone contenuti nella Uk Biobank, il vasto database biomedico del Regno Unito. Lo studio, pubblicato su Nature, punta a mettere a punto in futuro trattamenti sempre più personalizzati e verso una medicina preventiva, che punti ad anticipare l’insorgere dei problemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino si rivolge ai colleghi, dai medici di famiglia ai primari: “Scendiamo dalla torre d’avorio e sporchiamoci le mani sul web” - facebook.com Vai su Facebook

