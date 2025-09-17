Quali colori resistono di più sui murales? E quali sbiadiscono? Ce lo rivela lo studio su un dipinto all’Ortica
Milano, 17 settembre 2025 – Chi abita a Milano, in particolare nella zona nord-est, ci sarà passato davanti almeno una volta. Il dipinto murale “Musica Popolare”, realizzato nel 2017 dal collettivo Orticanoodles nel quartiere Ortica, omaggio ai grandi milanesi della musica e della cultura, è stato oggetto di uno studio sulla resistenza dei colori nelle opere di street art. Al lavoro sono stati ricercatori delle università di Pisa e Perugia, con gli esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicata su "Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas)", nata nell'ambito di SuPerStAr (Sustainable Preservation Strategies for Street Art), un progetto coordinato da Francesca Modugno docente dell'Università di Pisa e finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, attraverso un programma Prin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
