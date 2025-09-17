Puzzer | La battaglia No green pass continua i responsabili devono finire in galera
Stefano Puzzer, forte del recente pronunciamento della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso contro il suo licenziamento, è determinato a continuare la militanza No green pass con rinnovato vigore, e si dichiara disposto a non fermarsi “finché chi ci ha portato a tutto questo (il green. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Felice per Stefano Puzzer, simbolo e vittima di una protesta legittima e mai violenta (quella contro l'obbligo del "green pass") che ha finalmente visto riconoscersi le sue ragioni, dopo anni di battaglie legali, di infamie e discriminazioni. #puzzer
