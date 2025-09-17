Putin sogna di tornare ai confini dell’Urss ma il suo esercito non è più il secondo al mondo

« Putin sogna » di tornare ai confini dell ’ex Unione Sovietica. «Ma da oltre 11 anni combatte in Donbass e non è riuscito a prenderlo interamente, figuriamoci il resto». Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski. Che poi precisa: «Non siamo in guerra con la Russia. Ma è nostro diritto operare per fermare l’invasione dell’Ucraina». Sikorski poi parla dell’ esercito di Mosca: «Tutti credevamo che le forze armate russe fossero le seconde al mondo . Non lo sono. Anzi, il primo corpo d’invasione nel 2022 è già stato distrutto. I sogni imperiali non corrispondono alla realtà». 🔗 Leggi su Open.online

