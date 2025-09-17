Vladimir Putin lancia un messaggio all'Occidente e partecipa in tenuta militare alle esercitazioni russo-bielorusse nel poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod, una dimostrazione di forza in cui è stato testato il lancio dei missili balistici a media gittata Oreshnik, potenzialmente armabili (secondo Mosca) con testate nucleari. Putin afferma che alle esercitazioni congiunte hanno partecipato 100mila soldati, mentre l'agenzia di stampa Ria Novosti parla di "oltre 50mila militari nella Federazione Russa e fino a 7mila in Bielorussa". Trump tuttavia spera ancora di mediare un accordo di pace tra Kiev e Mosca, e la settimana prossima dovrebbe incontrare Volodymyr Zelensky, in arrivo negli Usa con gli altri leader mondiali per partecipare all'Assemblea Generale Onu a New York. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Putin, grandi manovre in Bielorussia