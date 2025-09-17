Putin fa visita a Zapad esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia
Mulino (Russia), 17 set. (askanews) - Nelle immagini diffuse sui canali telegram ufficiali, il Presidente Vladimir Putin visita a sorpresa le esercitazioni militari congiunte Zapad 2025 (Occidente 2025, ndr) tra Russia e Bielorussia. Putin ha dichiarato che a Zapad partecipano 25 delegazioni straniere, mentre le agenzie di stampa russe, che citano il Cremlino, riferiscono che sono presenti soldati provenienti da India, Iran, Bangladesh, Burkina Faso, Congo e Mali, per un totale di circa 100.000 truppe che partecipano alla fase finale delle esercitazioni strategiche. "Lo scopo dell'esercitazione - ha detto Putin - è quello di elaborare tutti gli elementi necessari per la protezione incondizionata della sovranità e dell'integrità territoriale e per respingere potenziali aggressioni contro lo Stato dell'Unione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
