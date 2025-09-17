In questa notizia si parla di: putin - corto

Putin, flotta ombra colpita al cuore: ecco perché l'attacco ucraino al porto di Primorsk è un disastro - facebook.com Vai su Facebook

Putin a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 (i più efficaci al mondo) venduti nel 2019; Putin: 'Se Kiev usa i missili in Russia la Nato è in guerra'; Dove Mosca ha le armi spuntate.

Putin a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 (i più efficaci al mondo) venduti nel 2019 - Secondo quanto riportato dal britannico Express, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di rivendere le batterie missilistiche S- Lo riporta msn.com

TELEFONATA TRUMP-PUTIN/ E armi a Kiev, nel dietrofront Usa la prova che Putin sta vincendo - Nella notte Trump conferma che le forniture continuano Un’ora nella quale hanno parlato di Ucraina, ma anche, e forse ... Riporta ilsussidiario.net