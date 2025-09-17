Putin a corto di armi? La singolare richiesta di riacquistare missili S-400 i più efficaci al mondo venduti nel 2019

Secondo quanto riportato dal britannico Express, la Russia avrebbe chiesto alla Turchia di rivendere le batterie missilistiche S-400 consegnate nel 2019. Una mossa sorprendente, che segnalerebbe. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

