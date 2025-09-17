Puoi mettere da parte il fondotinta Quest’anno la base perfetta e radiosa si fa con le Sheer tint

Quando si tratta di make-up, non si parla solo di tendenze e di prodotti da provare perché diventano virali, quello che conta davvero è optare per dei prodotti che assecondino alla perfezione le necessità della nostra pelle, e le sheer tint fanno esattamente questo. Una validissima alternativa al fondotinta, molto più leggera se si tratta di texture, coprente in modo modulabile e che una volta applicata agisce anche come un idratante. Una sorta di BB cream o CC cream ma in una versione rinnovata, perfetta per creare una base viso impeccabile e che non appesantisce la pelle durante il giorno. Ma di cosa si tratta esattamente e perché dovreste mettere da parte il vostro fondotinta e puntare su una sheer tint? Cosa sono le sheer tint. 🔗 Leggi su Dilei.it

