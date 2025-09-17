Punta Marina 60 anni da ricordare | Ci siamo autotassati per una grande festa

Una grande festa per un grande anniversario. Questo è un anno importantissimo per il Punta Marina Terme, quello nel quale compie 60 anni: tanto è passato da quel lontano 1965 nel quale, dopo una decina di anni tra gli amatori, è nata la società calcistica attuale. Una festa che inizierà alla 19.30 di venerdì al Cavallucci’, l’impianto sportivo di viale delle Americhe, con oltre 100 persone, una gigantesca paella di pesce e una altrettanto gigantesca torta di compleanno con le canoniche 60 candeline. Claudio Bissi, prima dirigente dal 1978, poi presidente tra il 1985 e il 1995, è uno degli organizzatori della serata: "Abbiamo deciso di preparare questa grande festa – dice – invitando tutti quelli che siamo riusciti a rintracciare e che hanno fatto parte della storia del Punta Marina Terme, dai giocatori, ai dirigenti, fino agli allenatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

