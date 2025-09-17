Pugno di ferro contro boat party | alcol test in mare e divieto di musica a palla sulle barche
PORTO CESAREO – Dopo la raffica di denunce e l’episodio dei giorni scorsi delle violazioni dello specchio d’acqua dell’area marina protetta di Porto Cesareo a bordo di alcune imbarcazioni per dare vita ai cosiddetti “boat party”, si è svolta oggi in prefettura una riunione tecnica di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: pugno - ferro
Pugno di ferro contro i furbetti. Scoperti 59 evasori totali. Undici arresti per corruzione
Osimhen Juventus, la situazione rischia di diventare ingarbugliata! Il Napoli potrebbe adottare il pugno di ferro e costringerlo a fare questo. L’eventuale provvedimento
Pugno di ferro su due parcheggiatori abusivi ad Avola, individuati grazie a YouPol ed espulsi
Mentre l’ONU, con estremo ritardo, ha sancito finalmente che Israele sta commettendo un genocidio, le notizie che arrivano da Gaza City sono terribili. È iniziato l’assalto finale, definito “pugno di ferro” dal ministro della Difesa israeliano Katz. L’operazione di t - facebook.com Vai su Facebook
L'esercito israeliano ha iniziato l'invasione via terra di Gaza. “Stiamo colpendo con pugno di ferro le infrastrutture terroristiche" ha detto il ministro della Difesa, Israel Katz - X Vai su X
Pugno di ferro contro “boat party”: alcol test in mare e divieto di musica a palla sulle barche; Venezia, pugno di ferro contro gli ambientalisti del blitz al Canal Grande: maxi multa da 35 mila euro e 28 denunce; Marina Abramovic cacciata dalla Barcolana.
Pugno di ferro contro “boat party”: alcol test in mare e divieto di musica a palla sulle barche - Tavolo tecnico in prefettura con le forze dell’ordine per contrastare le feste danzanti abusive sulle imbarcazioni dopo i casi registrati a Porto Cesareo. Secondo lecceprima.it